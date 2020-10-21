Вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка в Грузии

Вооруженный автоматом и гранатой мужчина захватил заложников в отделении банка в центре грузинского города Зугдиди. Об этом сообщает в среду Первый канал Общественного телевидения Грузии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в заложниках у злоумышленника находятся как клиенты отделения "Банка Грузии", так и его сотрудники. О требованиях, выдвигаемых мужчиной, информации нет. На место инцидента направлены полиция и спецназ.