Грузия и Япония договорились об избежании двойного налогообложения

Замминистра финансов Грузии Лаша Хуцишвили и заместитель посла Японии в Грузии Масатака Обата договорились об обновленном тексте конвенции "Об избежании двойного налогообложения доходов, неуплате налогов и пресечении неуплаты налогов". Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Минфина Грузии.

Конвенция заменит собой соглашение 1986 года между Японией и СССР и станет новым документом об избежании двойного налогообложения между странами.

"Новое соглашение будет способствовать углублению экономического сотрудничества между Грузией и Японией, и привлечению инвестиций", - говорится в сообщении.

Новая конвенция основывается на модели 2017 года Организации экономического сотрудничества и развития и предполагает сокращение базы налогообложения и установление стандарта переноса прибыли.

На сегодняшний день Грузия оформила соглашение об избежании двойного налогообложения с 56 странами.

Япония и Грузия установили дипломатические отношения в августе 1992 года. Грузино-японские отношения развиваются динамично как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Стороны активно сотрудничают в политической, торгово-экономической, инвестиционной, инфраструктурной и аграрной сферах.

Торговый оборот между странами в 2019 году составил 269,6 миллиона долларов, в 2018 этот показатель составил 255 миллионов долларов.

Кроме того, у Грузии с Японией налажено хорошее сотрудничество в сферах здравоохранения, внедрения новых технологий, культуры, информационных технологий и туризма.