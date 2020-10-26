Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии

Индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2020 года повысился на 5,9% по сравнению с сентябрем 2019 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 4,8%, в том числе на продукты питания - на 8,1%, и в горнодобывающей - на 19,6%.

В сентябре, по сравнению с августом, цены на промышленную продукцию выросли на 1,9%.

Цены на промышленную продукцию, выпущенную в Грузии, выросли в сентябре на 4,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Больше всего цены выросли в перерабатывающей промышленности - на 5,7%, в том числе на продукты питания - на 5,5%.

Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в сентябре вырос на 8,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 34,8%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 4,2%, в том числе на продукты питания - на 13,1%, а на изделия из металла - на 1,9%.

Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 3,4%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала также на 3,4%.

Годовой уровень инфляции в сентябре составил 3,8% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 6,3%. Эксперты связывают рост цен с кризисом, вызванным пандемией нового коронавируса.

С сентября 2019 года Национальный банк начал ужесточать политику с тем, чтобы нейтрализовать исходящее от обесценивания обменного курса инфляционное давление. В результате ставка рефинансирования была увеличена с 6,5% до 9%. Однако после начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ставка монетарной политики поэтапно снизилась до 8%.