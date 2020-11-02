Голосование на парламентских выборах в Грузии прошло в нормальных условиях - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Процесс голосования на парламентских выборах в Грузии прошел в нормальных условиях.

Об этом сказал Trend в понедельник глава азербайджанской делегации по наблюдению за выборами в Грузии, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Арзу Нагиев.

Он отметил, что, по предварительным данным, серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. Процедура голосования была организована с учетом соблюдения требований пандемии. В Грузии ожидают объявления Центральной избирательной комиссией (ЦИК) окончательных результатов выборов.

Напомним, что, согласно последним данным на сайте ЦИК Грузии, партия «Грузинская мечта» набрала на парламентских выборах 48,15% по пропорциональной системе после подсчета голосов с 99,9% участков.

(Редактор: Натаван Эфендиева)