Результаты парламентских выборов – последние данные ЦИК Грузии

Грузия 1 ноября 2020 21:00 (UTC+04:00)
Результаты парламентских выборов – последние данные ЦИК Грузии

Партия «Грузинская мечта» набирает на парламентских выборах 48,15% по пропорциональной системе после подсчета голосов с 99,9% участков. Такие данные приводятся на сайте ЦИК Грузии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Согласно ЦИК, блок «ЕНД – Сила в единстве» набирает 27,13% голосов. Третий результат у партии «Европейская Грузия» – 3,78%.

Согласно предварительным данным, в парламент десятого созыва также проходят:

«Лело для Грузии» — 3,16%;
«Альянс патриотов Грузии» – 3,15%;
«Новая Грузия – Стратегия Агмашенебели» — 3,15%;
«Гирчи» — 2,89%;
«Гражданское движение – Алеко Элисашвили» — 1,33%;
«Лейбористская партия Грузии» — 1%.

31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 — по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и два блока. Представительство в парламенте будет у всех партий, получивших более 1% голосов.

Право голоса на выборах было у более 3,5 миллиона граждан. Для них были открыты более 3,8 тысячи участков для голосования.

Явка на момент закрытия участков составила 56,11%. Свою позицию у избирательной урны за весь день голосования зафиксировали 1 970 540 граждан Грузии.

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