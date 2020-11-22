Грузинские дзюдоисты заняли призовые места на чемпионате Европы

Члены сборной Грузии по дзюдо – Бека Гвиниашвили (- 90 кг), Гурам Тушишвили (+100 кг) и Леван Матиашвили (+100 кг) – стали бронзовыми призерами чемпионата Европы, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

На чемпионате Европы по дзюдо, который проходил с 19 по 21 ноября в столице Чехии, Праге, грузинские дзюдоисты завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.

По количеству выигранных медалей Грузия заняла 3-е место среди 40 стран.