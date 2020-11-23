NYT: Грузия на первом месте в мире по количеству случаев коронавируса за неделю
Согласно данным за последние семь дней, опубликованным американским изданием New York Times, Грузия занимает первое место в списке по количеству случаев коронавируса на 100 000 населения, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".
После Грузии в списке стран с самыми высокими показателями распространения — Люксембург, Черногория и Сербия.
По данным прошлой недели, на 100 000 населения Грузии приходится 2 807 инфицированных, а среднее количество инфицированных за последние 7 дней составляет 3 579,1 человек.
Грузия занимает 13-е место в таблице по показателю смертности на 100 000 жителей.
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