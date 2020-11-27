В конце января показатель инфицирования уменьшится вдвое в Грузии - Гамкрелидзе

В случае выполнения установленных ограничений и правил, в конце января показатель инфицирования коронавирусом, предположительно, уменьшится вдвое. Об этом заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

В связи с ухудшением эпидемиологического положения межведомственный, координационный совет опубликовал сегодня двухмесячный план ограничений, который рассчитан на период с 28 ноября по 1 ферваля.

«Основным назначением этих ограничений является то, чтобы мы остановили такой быстрый рост инфицирования. Результат этого должен появиться в течение будущих десяти дней, двух недель. Но установить правила — это одно, а выполнить — другое. Если мы все вместе: государство, врачи, общество, вновь будем действовать также, как и весной, когда были едины и солидарны, то добьемся результата», — сказал Гамкрелидзе.

Эпидемиолог напомнил, что в стране сложилась сложная ситуация и ограничения необходимы для здоровья и жизни людей. Критическая граница смертности проходит на отметке 29, между тем в стране за сутки умирают по 37, по 45 человек, сказал Гамкрелидзе.

Он отметил, что хотя есть определенные проблемы с доставкой пациентов в клиники, 30-34% инфицированных лечатся именно в больницах.

«Волшебной палочки для управления пандемией нет. Существует всего четыре направления и Грузия не может придумать что-то другое. Это — ограничения, активное и раннее выявление случаев инфицирования, расширение тестирование, а также управление ковид-пациентов госпитальной системой. Также важно активировать слоган «Оставайся дома». Желательно, чтобы лица старше 70 лет оставались дома», — сказал Гамкрелидзе.

Грузия переживает вторую волну коронавируса – ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев инфицирования. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля. С тех пор до 26 ноября общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии превысило 118 тысяч человек, более 1 100 пациентов скончались.

В стране уже действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.