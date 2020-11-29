В Грузии начали штрафовать клубы и рестораны за несоблюдение ограничений по COVID-19
За несоблюдение новых ограничений по COVID-19 в Грузии оштрафованы три объекта, деятельность еще 2 309 приостановлена, а 2 738 получили предупреждение. Информацию распространяет пресс-служба Минздрава Грузии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".
Из-за коронавируса с 28 ноября в Грузии начали действовать строгие ограничения. В стране закрылись магазины, фитнес-центры и рестораны, остановлен общественный и междугородний транспорт. Работу разрешено продолжать салонам красоты, продовольственным и хозяйственным магазинам, аграрным рынкам, аптекам и еще некоторым объектам розничной торговли.
За соблюдением положений правительственного постановления «О правилах изоляции и карантина» следит Департамент инспекции условий труда Минздрава.
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