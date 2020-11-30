В сентябре экономика Грузии сократилась на 3,9 процента
По предварительным оценкам Национальной службы статистики Грузии, в октябре 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года снижение реального валового внутреннего продукта (ВВП) составило 3,9 процента, тогда как в среднем за первые десять месяцев 2020 года — 5,1 процента, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.
По данным Национальной службы статистики, в октябре 2020 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снижение наблюдалось практически во всех секторах, кроме финансовой и страховой деятельности.
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