Министр финансов Грузии заразился коронавирусом

В результате тестирования у министра финансов Иванэ Мачавариани подтвердился COVID-19, сообщает пресс-служба министерства, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Как отмечается в информации, Мачавариани чувствует себя хорошо и работает из дома в дистанционном режиме.

Вместе с тем, по сообщению ведомства, в результате тестирования коронавирус был выявлен и у заместителя министра Георгия Какауридзе, который также лечится в домашних условиях.