C 1 января в Грузии вырастут пенсии

C 1 января согласно новым правилам индексации пенсий для возрастных пенсионеров вырастут пенсионные выплаты, это правило учтено в бюджете на 2021 год.

Размер пенсии в Грузии составляет 220 лари, а для пенсионеров старше 70 лет – 250 лари.

Согласно принятому в Грузии законодательству, для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти с учетом инфляции, а для пенсионеров старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно проекту бюджета, с 1 января пенсионеры до 70 лет будут получать пенсию в размере 240 лари, а старше 70 – 275 лари. На пенсионное обеспечение в бюджете Грузии выделено 2,6 миллиарда лари.

На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам от 60 лет и мужчинам – от 65 лет. Всего в Грузии, по последним данным, пенсию получают около 782,9 тысячи человек, из которых 414,7 тысячи старше 70 лет.

Кроме того, с 1 января увеличится на 100 лари и зарплата учителей государственных школ с полной рабочей нагрузкой. Повышение зарплаты учителям предусмотрено в рамках увеличения финансирования школ на 106 миллионов лари.

В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя менторы. С сентября 2019 года всем учителям со статусом старшего педагога, ведущего педагога и педагога-ментора повысили зарплату на 150 лари (около 55 долларов) и больше.