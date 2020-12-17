Что дала Грузии торговля с США?

Доступ на рынок США не только стимулировал экономический рост Грузии, но и способствовал реформе местного рынка в процессе дальнейшей интеграции страны в ЕС.

Об этом говорится в опубликованной The Hill статье под названием «В поддержку черноморских союзников Конгресс не должен допустить завершения важной торговой программы», передает Trend со ссылкой на Business Грузия.

В статье высказывается опасение, что важная торговая программа для черноморских союзников США может быть не продлена.

Автор публикации Райан Олсон подчеркивает особую важность этой программы для Украины и Грузии.

Олсон пишет, что страны, участвующие в системе преференций(GSP), должны соответствовать 15 требованиям, включая «шаги по обеспечению международно признанных трудовых прав».

«После того, как в 2012 году Конгресс Американской федерации труда и промышленных организаций (AFL-CIO) подал жалобу на защиту прав работников Грузии, торговый представитель США провел восьмилетний обзор трудовой практики Грузии. Однако после того, как грузинские законодатели приняли реформы в сфере труда, которые привели внутреннее законодательство в соответствие с международными стандартами, представитель закрыл свой обзор в сентябре, отметив, что эти реформы и «другие важные меры правовой защиты для работников, принятые в ходе обзора, удовлетворили обеспокоенность правительства США по поводу защиты права работников». Подобные обзоры, лежащие в основе обусловленного условиями доступа к рынку, имеют решающее значение для успеха GSP и для поддержки союзников в реформировании и построении двусторонних экономических связей.

В более широком смысле, потеря преимуществ системы преференций(GSP) для региона позволит Китаю расширить свое растущее экономическое присутствие. У Китая уже есть соглашение о свободной торговле с Грузией, а это означает, что потеря выгод от программы, вероятно, отвлечет часть экспорта Грузии на китайский рынок, что приведет к расширению двусторонних связей. Кроме того, общий объем торговли Китая со странами региона, имеющими право на GSP, в целом рос в последние десять лет, увеличившись более чем на 70 процентов в период с 2010 по 2019 год. Отсутствие льгот GSP может вынудить черноморские предприятия искать экспортные рынки в других странах и укреплять экономические связи с Китаем в ущерб как бизнесу США, так и экономическим ценностям США», - сказано в статье.

Автор публикации считает, что, поскольку 116-й Конгресс завершает свою вторую сессию, он должен поддержать союзников США в черноморском регионе и за его пределами, продлив программу системы преференций (GSP).

«GSP по многим показателям была успешной с момента ее утверждения в 1974 году, и в черноморском регионе она остается важнейшим инструментом продвижения интересов США и поддержки экономического развития. Как и Румыния, Болгария и Турция до этого, важные союзники США - Грузия и Украина, продолжают полагаться на программу, чтобы выйти за пределы российского и китайского рынков, поддержать внутренние реформы и наладить двусторонние торговые связи с американскими предприятиями. Черное море приобретает все большее значение для стратегических интересов США, и Конгресс должен признать эту новую реальность, поддерживая торговые связи с помощью таких программ, как Общая система преференций», - подчеркивается в статье.

Срок действия программы истекает 31 декабря.