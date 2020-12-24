ЕИБ предоставит Грузии 100 млн евро на модернизацию здравоохранения

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит ссуду в размере 100 миллионов евро (около 400 миллионов лари) на обновление и модернизацию ключевой инфраструктуры здравоохранения в Грузии, профессиональное обучение нового медицинского персонала и финансирование закупки основного медицинского оборудования для системы здравоохранения страны во время пандемии Covid-19, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Кредит ЕИБ позволит правительству Грузии модернизировать семь крупных больниц по всей стране, в том числе: Центральную республиканскую больницу, Детскую инфекционную больницу, больницу на Лиси, больницу в селе Рухи, Республиканскую больницу Батуми, Клинику Тбилисского университета и Тбилисскую инфекционную больницу.

Большая часть из этих семи больниц в настоящее время являются ковид-центрами и лечат пациентов с корнавирусом.

Кредит ЕИБ также будет охватывать закупку современного медицинского оборудования, вакцин и создание эффективной цепочки поставок для предоставления комплексных диагностических и лечебных услуг для пациентов с Covid-19.

«Наши инвестиции направлены на помощь в модернизации ключевых больниц и клинических центров страны, а также на приобретение медицинского оборудования и обучение новых медицинских работников на рабочем месте. Таким образом, Грузия сможет улучшить качество своей системы здравоохранения, защитить своих граждан и медицинский персонал и будет располагать современными ресурсами для борьбы с пандемией», — сказала Тереза ​​Червинска, вице-президент ЕИБ по Грузии.

«Сегодня я с гордостью объявляю об еще одном шаге в нашей поддержке Грузии в виде льготного кредита в размере 100 миллионов евро от ЕИБ. Этот заем предназначен для удовлетворения потребностей системы здравоохранения — для того, чтобы помочь мужчинам и женщинам, заслуживающим нашей поддержки и уважения, выполнять свою важную работу. Это является дополнением к тем 1,5 миллиардам лари, которые ЕС уже мобилизовал в поддержку Грузии в этом году», — сказал посол ЕС в Грузии Карл Хартцель.

С начала своей деятельности в Грузии в 2007 году ЕИБ инвестировал около 2 миллиардов евро в 23 проекта в области инфраструктуры, частного сектора и борьбы с изменением климата.