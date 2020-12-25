Грузия ведет переговоры с Польшей, Чехией и Израилем о создании совместных военных предприятий

По информации министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили, для создания совместных предприятий ведутся переговоры с Польшей, Чехией и Израилем, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Как он заявил на презентации отчета Минобороны за 2020 год, в концу 2021 года грузинская армия будет полностью оснащена соответствующими стандартам НАТО винтовками М, пулеметами, гранатометами и другими средствами.

«Развитие национальной военной промышленности для нас является одним из главных приоритетов, в следующем году мы предпримем действенные шаги с целью завершения начатых проектов и начала новых проектов. В этом направлении, для получения больших знаний и опыта мы начали переговоры для создания совместных предприятий с нашими странами-партнерами: Польшей, Чехией и Израилем.

Артиллерия будет одним из выделенных направлений. В 2021 году планируется закупка переносных зенитно-ракетных комплексов и тактических беспилотных разведывательных и боевых дронов. Мы также планируем оснастить наши разведывательные части современными разведывательными аппаратами. В 2021 году мы начнем приобретать противотанковые средства близкого радиуса, и к концу года наша армия будет полностью оснащена соответствующими стандартам НАТО винтовками М, пулеметами, гранатометами и другими средствами», - отметил Ираклий Гарибашвили.