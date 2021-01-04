Продление антикоронавирусных ограничений после 16 января в Грузии на данном этапе не рассматривается

По заявлению заместителя руководителя Национального центра контроля заболеваний Грузии Пааты Имнадзе, продление в стране антикоронавирусных ограничений после 16 января на данном этапе не рассматривается, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По словам Имнадзе, пока эпидемиологи намерены выяснить, как повышенная мобильность в канун Нового года отразится на эпидемиологической ситуации.

«Вопрос о продлении ограничений на данном этапе не рассматривается. Пока все идет по плану, будем наблюдать за ситуацией, каковы будут итоги новогодней ночи к 10-12 января», - сказал Паата Имнадзе.

В соответствии с решением Межведомственного координационного совета, введенные 26 ноября ограничения в стране будут действовать до 16 января.