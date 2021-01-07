В 2021 году экономика Грузии вырастет на 4% - прогноз Всемирного банка

В 2020 году экономика Грузии сократится на шесть процентов, а в 2021 году рост достигнет четырех процентов. Таков прогноз, сделанный в выпуске «Глобальных экономических перспектив» Всемирного банка от января 2021 года, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

В 2022 году Всемирный банк прогнозирует рост экономики Грузии на шесть процентов.

Согласно публикации, пандемия COVID-19 вызвала значительный кризис в Европе и Центральной Азии в области здравоохранения и экономики, что осложняется социальным недовольством и конфликтами.

Пандемия больше всего ударила по государствам, у которых были прочные торговые или финансовые связи с еврозоной и сильно зависели от услуг и туризма.

По прогнозу Всемирного банка, после стабилизации в середине 2020 года количество случаев коронавируса резко увеличилось в четвертом квартале, и правительства были вынуждены сохранить или повторно ввести меры по смягчению пандемии.

По оценкам ВБ, региональный ВВП в прошлом году упал на 2,9%. Экономический кризис отмечался почти во всех странах, и примерно в двух третях стран ожидалось гораздо более глубокое падение, чем во время глобального финансового кризиса.