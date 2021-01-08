В Грузии за сутки выявили 537 случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 537. Скончались 34 человека, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 236 028 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 494 человека, с начала пандемии вылечились 224 189 пациентов. Скончались 2 728.

За минувшие сутки в стране проведено 5 265 тестов: 1 945 – на антиген и 3 320 – ПЦР-тестов.

В карантине в настоящее время находятся 508 человек, в стационарах – 3 867, в ковид-гостиницах – 762.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.