В Грузии за сутки выявили 537 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 537. Скончались 34 человека, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 236 028 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 494 человека, с начала пандемии вылечились 224 189 пациентов. Скончались 2 728.
За минувшие сутки в стране проведено 5 265 тестов: 1 945 – на антиген и 3 320 – ПЦР-тестов.
В карантине в настоящее время находятся 508 человек, в стационарах – 3 867, в ковид-гостиницах – 762.
41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.
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