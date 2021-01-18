Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 110
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 110. Скончались 25 человек, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 247 915 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 643 человека, с начала пандемии вылечились 234 636 пациентов. Скончались 2 958.
За сутки сделано 4 964 теста, в том числе 2 930 на антиген и 2 034 ПЦР-тестов.
В карантине в данное время находятся 460 человек, в стационарах – 3670, в ковид-гостиницах – 634 .
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.
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