Турция передала Минобороны Грузии инженерное оборудование

Турция передала министерству обороны Грузии лазерные измерители и другое инженерное оборудование. Об этом сообщает пресс-служба грузинского оборонного ведомства, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Как отмечается, оборудование предоставлено в качестве гранта. Техника будет передана инженерным войскам Сил обороны Грузии.

С турецкой стороны документ о передаче техники подписал военный атташе Турции, полковник Бурак Алтынер, а с грузинской – начальник управления стратегического планирования СО Грузии, полковник Иосиф Николеишвили.

«Это оборудование будет способствовать эффективному выполнению задач нашими подразделениями. Сегодняшний день стал очередной демонстрацией тесного военного сотрудничества Грузии с Турцией», — сказал Николеишвили.

В министерстве указали, что Турция и Грузия уже много лет тесно и успешно сотрудничают в сфере обороны.