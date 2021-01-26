Премьер-министр Грузии: Транспорт в Тбилиси может заработать в ближайшее время

Муниципальный транспорт и отдельные отрасли экономики могут заработать в Тбилиси в ближайшее время, если показатель положительных случаев на коронавирус упадет ниже 4%. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

"Как только показатель положительных случаев в стране, в городе, в отдельном регионе упадет и будет ниже 4%, мы сможем ускорить представленный план открытия. Так, если в Тбилиси показатель положительных случаев спустится ниже 4% в ближайшую одну неделю, то, безусловно, можно говорить и об открытие муниципального транспорта, и тех отраслей экономики, открытие которых позволит эпидситуация", – заявил Гахария.

По словам главы грузинского правительства, причинно-следственная связь крайне важна, и все это должно быть сделано постепенно, с соблюдение баланса и пошагово.

"Безусловно, конечная цель – быстрое открытие экономики с помощью баланса", – подчеркнул премьер.

По данным Национального центра по контролю заболеваний Грузии, по состоянию на 31 декабря 2020 года показатель положительных случаев при тестировании составлял 11,6%.