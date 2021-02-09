Минобразования Грузии опубликовало новые рекомендации для школ и родителей

Министерство образования и науки Грузии публикует обновленные рекомендации для школ, в которых возобновилась очная учеба, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Школы обязаны разработать стратегию коммуникации с родителями: по электронной почте, посредством страницы школы в Facebook, смс-сообщений, программы TEAMS, а также объявлений и информационных встреч. Предполагается, что так родителей будут информировать о вопросах, связанных со спецоснащением (дезобарьеры, дезинфекционные средства, маски, бесконтактные термометры); мероприятиях по уборке; состоянии санузлов; распределении классов по сменам; расписании уроков; расписании пользования ресурс-комнатами для учеников с особыми образовательными нуждами; организации входа-выхода и передвижения учеников во дворе и в здании школы; термоскрининге; ношении масок и так далее.

Министерство призывает всех родителей выполнить следующие рекомендации:

- Измерить ребенку температуру перед выходом в школу;

- Проинформировать школу в случае температуры или других симптомов респираторного заболевания;

- Позаботиться о том, чтобы дети приходили в школу своевременно;

- В кратчайший срок забрать ребенка из школы, если при прохождении термоскрининга у него будет зафиксирована повышенная температура;

- Родители обязаны присутствовать на онлайн-встречах, организуемых школой.

- При желании учащиеся государственных школ Грузии смогут продолжать обучение дистанционно. Для этого их родители должны обратиться к администрации школы и пройти электронную регистрацию на специальном сайте Минобразования.

Педагогам, которые имеют проблемы со здоровьем и относятся к риск-группе, разрешается продолжать уроки только в режиме онлайн. Для этого педагогам необходимо представить медицинскую справку.

Если по состоянию здоровья преподаватель работает только дистанционно, администрация школы может найти ему замену для проведения занятий еще и в классах.