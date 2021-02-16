Нацбанк Грузии установил курс лари на 16 февраля

Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 февраля в размере 3,2898 GEL/$1, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,001 лари по отношению к доллару.