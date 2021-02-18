В Грузии ужесточили штрафы за нарушение правила ношения маски

Парламент Грузии в третьем чтении сегодня поддержал проект поправок в Кодекс административных правонарушений, которые ужесточают санкции за нарушение правил ношения масок, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В частности, ношение масок в период пандемии становится обязательным как в закрытых, так и в открытых пространствах.

До этого времени закон предусматривал штраф в размере 20 лари (6 долларов) только в случае нарушения правил ношения масок в закрытом пространстве.

Согласно поправкам, в том случае, если гражданин будет повторно оштрафован за нарушение правила ношения масок в закрытом или открытом пространстве, а также в транспорте, то в этом случаем заплатить придется вдвое больше – 40 лари (около 12 долларов).

За повторное нарушение этого правила штраф удваивается.

Также поправки предусматривают ужесточение санкций в отношении тех учреждений, куда повторно разрешат вход потребителя без маски. В частности, за указанное действие владельцы будут оштрафованы на сумму в размере 1 000 лари (около 300 долларов).