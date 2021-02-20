Грузия углубит сотрудничество для развития Баку-Тбилиси-Карс

Завершение проекта Баку-Тбилиси-Карс значительно сократит время, необходимое для перевозки грузов между Азией и Европой, что позволит Грузии привлечь дополнительные грузы.

Об этом говорится в программе нового правительства Грузии на 2021-2024 годы, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

В документе подчеркивается, что Грузия продолжит интеграцию в международные транспортные системы и углубит региональное сотрудничество для повышения конкурентоспособности транзитного коридора.

"Планируется работать со странами-партнерами над оцифровкой транзитного коридора, что повысит эффективность и устойчивость грузоперевозок через Грузию", - отмечается в программе.