Обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 337, скончались 10 человек, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: за сутки – 1,32%, за последние 14 дней – 2,2%, за последние 7 дней – 2,03%.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 270 137 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 320 человек, с начала пандемии вылечились 264 047 пациентов, скончались 3 475.

За сутки сделано 25 436 тестов, в том числе 17 311 на антиген и 8 125 ПЦР-тестов. В карантине в данное время находятся 304 человека, в стационарах – 1 542, в ковид-гостиницах – 167.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.