В Грузию поступят 29 500 доз вакцины Pfizer, после чего у граждан появится возможность выбирать препарат. Об этом сказала министр здравоохранения Екатерины Тикарадзе, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

«Принцип равенства и солидарности является одной из основных ценностей сектора здравоохранения и разделяется во всем мире. Следовательно, все вакцины будут доступны для всех наших граждан. 29 500 доз вакцины Pfizer будут доставлены в Грузию, но мы ждем конкретики, чтобы сообщить общественности точную дату», - сказала Екатерина Тикарадзе.