Количество иностранных визитеров в Грузии уменьшилось

В марте 2021 года в Грузию было совершено 55 907 международных визитов, что на 73,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, — об этом говорится в отчете, опубликованном Национальной администрацией туризма, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно отчету, 40 759 международных визитеров посетили Грузию по суше, 14 181 — по воздуху, 770 — по морю и 197 — по железной дороге.

Что касается топ-15 стран с наибольшим количеством посещений Грузии в марте 2021 года, то по данным Национальной администрации туризма, это: Турция — 20 237 визитеров, снижение по сравнению с прошлым годом -50,8 процента; Грузия (нерезиденты) — 5 760 визитеров, снижение по сравнению с прошлым годом — 62,7 процента; Россия — 4 703 визитера, снижение по сравнению с прошлым годом — 85,7 процента; Азербайджан — 4226 визитеров, снижение по сравнению с прошлым годом -90,3 процента; Украина — 3115 визитеров, снижение по сравнению с прошлым годом -60,1%; Узбекистан — 1873 визитера, рост по сравнению с прошлым годом +73,7 процента; Казахстан — 1016 визитеров, снижение по сравнению с прошлым годом -43,9 процента; Иран — 841 визитеров, рост по сравнению с прошлым годом +109,2 процента; Беларусь — 759 визитеров, снижение по сравнению с прошлым годом -55,0 процента; Таджикистан — 531 визитёра, рост по сравнению с прошлым годом +26,7 процента; Израиль — 530 визитеров, снижение по сравнению с прошлым годом -85,4 процента; Германия — 409 визитеров, снижение по сравнению с прошлым годом -75,5%,; США — 404 визитера, снижение по сравнению с прошлым годом -63,8 процента; Франция — 322 визитеров, снижение по сравнению с прошлым годом -58,7 процента.