Граждане Грузии смогут легально работать в Израиле

Согласно соглашению между государством Израиль и правительством Грузии, граждане Грузии смогут работать в Израиле. Заместитель министра по делам вынужденно перемещенных, труда, здравоохранения и социальной защиты Тамар Баркалая встретилась с послом Израиля в Грузии Раном Гидором, сообщает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По данным Государственного агентства содействия трудоустройству, регистрация граждан Грузии для легального трудоустройства в Израиле начинается 12 апреля и будет продолжаться в течение всего года. Соискатель сначала зарегистрируется на специальном портале ведомства.

На израильском рынке труда граждане Грузии смогут получить временную легальную работу сроком на один год. Возможна работа в учреждениях длительного ухода на позиции вспомогательного работника.

«Сегодня я имел честь встретиться с заместителем министра, чтобы перейти к этапу реализации двустороннего соглашения. Это прекрасная возможность для 1000 грузин приехать и поработать в Израиле. Это относительно новое направление деятельности в Израиле, и мы с большой осторожностью отнеслись к вопросу, к каким странам и правительствам следует обращаться. К этому этапу выбраны только две страны, одна из них — Грузия», — заявил посол Израиля в Грузии Ран Гидор.

По словам посла, они высоко ценят квалификацию и профессиональную подготовку, которую эти специалисты проходят в Грузии.