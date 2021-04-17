Нацбанк Грузии установил курс лари на 17 апреля

Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 апреля в размере 3,4363 GEL/$1, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты не изменился по отношению к доллару.