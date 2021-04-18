В Грузии регистрацию для получения второй дозы вакцины «Pfizer» прошли более 8000 человек

Грузия 18 апреля 2021 08:27 (UTC+04:00)
В Грузии регистрацию для получения второй дозы вакцины «Pfizer» прошли более 8000 человек

В Грузии для получения второй дозы вакцины от коронавируса «Pfizer» регистрацию прошли более 8000 человек, которые уже получили первую дозу этой вакцины. Информацию об этом распространяет Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

«Некоторые технические ограничения связаны с приостановкой вакцинации с 30 апреля по 3 мая в связи с пасхальными каникулами.

Для всех лиц, получивших первую дозу вакцины «Pfizer», зарезервирована вторая доза вакцины. Делается все, чтобы преодолеть техническую сложность регистрации! Вторая доза вакцины будет доступна всем вам своевременно и в рекомендованные сроки», - говорится в информации Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья.

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