Грузия купила 1,5 миллиона быстрых тестов на коронавирус

Грузия 27 апреля 2021 01:43 (UTC+04:00)
Грузия купила 1,5 миллиона быстрых тестов на коронавирус

В Грузию опаздывает доставка так называемых «быстрых» тестов, основанных на антигене, именно поэтому они за счет государства доступны только для пациентов с симптомами, пояснил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, комментируя вопрос о том, что страна испытвает дефицит тестов, предает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

При этом Гамкрелидзе пообещал, что эта проблема будет решена через 2-3 дня. Грузия закупила 1,5 миллионов тестов, часть которых – 400 тысяч, должна поступить 27 апреля.

«Первый миллион тестов страна должна получить на этой неделе, так что дефицита тестов не будет», — отметил Гамкрелидзе.

По его словам, тесты на антиген расходуются особенно быстро. Поэтому на какой-то период такие тесты будут проводить только гражданам с симптомами, а тем, кто без симптомов, будут проводить ПЦР-тест.

Эпидемиолог напомнил, что быстрый тест дает ответ через 15-20 минут, а для ПЦР-теста нужно около 24 часов. «Через 2-3 дня все будет решено, и мы вернемся к обычному ритму», — сказал Гамкрелидзе.

В Грузии за минувшие сутки провели 11 226 тестов на коронавирус, 3 463 – на антиген, 14 564 – ПЦР-тестов и выявили 521 новый случай инфекции.

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