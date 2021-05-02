Казахстанский лоукостер FlyArystan вышел на авиационный рынок Грузии

Казахстанский лоукостер FlyArystan начал оперировать в направлении Грузии, передает Trend со ссылкой на 1TV.

По данным Объединения аэропортов Грузии, недавно был открыт первый прямой регулярный рейс из Атырау в Кутаисской международный аэропорт, который доставил 140 международных посетителей.

По сообщению Союза аэропортов, FlyArystan будет выполнять регулярные рейсы в Кутаиси и обратно из трех городов Казахстана. После Атырау 4 мая будут выполняться регулярные рейсы между Кутаиси и Казахстаном из Актау и Нур-Султана.

Прямые регулярные рейсы из аэропорта имени Давид Агмашенебели будут выполняться два раза в неделю в каждом направлении.

«Граждане Казахстана могут пересечь воздушную границу Грузии при отрицательном ответе на ПЦР-тест. Граждане любой страны, который представит на границе документ, подтверждающим полный курс любой вакцины против коронавируса (две дозы), могут въехать в Грузию по воздуху из любой страны. Что касается граждан Грузии, то для въезда в Казахстан они должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста, в том числе это касается и вакцинированных граждан», — говорится в информации аэропортов Грузии.