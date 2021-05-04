В Грузии выявлено 788 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1TV.

За последние 24 часа в стране выздоровели 1206 человек. За последние сутки от коронавируса умерли 20 пациентов.

За последние 24 часа в стране было проведено 9790 тестов, в том числе 4802 — с экспресс-тестами на антигены и 4988 — с ПЦР-тестами.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 8,05%, за последние 14 дней — 5,02%, за последние 7 дней — 5,74%.

Всего в Грузии выявлено 313 742 случая заражения коронавирусом, из которых 295 458 человек выздоровели и 4 183 скончались.

В режиме карантина находятся 89 человек, в стационаре под наблюдением — 4209 человек, в ковид-гостинице — 788 человек.

При этом 3 мая в Грузии было выявлено 509 новых случаев коронавируса, выздоровели 1200 пациентов.