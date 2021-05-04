Нацбанк Грузии прогнозирует рост безнадежных кредитов

Уровень кредитования в Грузии в 2021 году увеличится на 7,5%, а число проблемных кредитов достигнет 10%, заявил глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Экономический кризис и пандемия коронавируса вместе с введенными ограничениями серьезно сказались на платежеспособности граждан. Хоть правительство Грузии и приостановило для граждан выплату кредитов на период ограничений, позже им пришлось выплачивать увеличенную сумму вне зависимости от потери работы. Ранее Нацбанк сообщил, что кредиты есть у 67% населения.

"Годовой рост кредитов в марте с вычетом эффекта курса был 7,7%, в него значительный вклад внес рост ипотечных и бизнес-кредитов. В этом месяце рост был вызван спросом на кредиты в национальной валюте, спрос же на кредиты в иностранной валюте снизился. Я думаю, рост кредитования в этом году будет 7,5%", - сказал Гвенетадзе журналистам.

В то же время глава Нацбанка отметил, что число безнадежных кредитов уже составляет 8,4%, а уже в первой половине года этот показатель достигнет 10%.

"Банковская система готова к росту безнадежных кредитов, так как летом 2020 года для покрытия ущерба от невозврата кредитов банки зарезервировали один миллиард лари", - сказал Гвенетадзе.

По его словам, 15 коммерческих банков выдали кредитов на 39 миллиардов лари и сегодня они не могут вернуть 3,27 миллиарда. настоящее время в Грузии выдано 127,7 тысячи кредитов, номинированных в национальной валюте на сумму 7 423.1 миллиона лари.