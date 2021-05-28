Группа министров иностранных дел ЕС посетит страны Южного Кавказа

Грузия 28 мая 2021 09:51 (UTC+04:00)
Группа министров иностранных дел ЕС посетит страны Южного Кавказа

БАКУ /Trend/ - Группа министров иностранных дел стран-участниц Европейского союза посетит три страны Южного Кавказа от имени главы внешнеполитического ведомства ЕС, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозеф Боррелл на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Лиссабоне.

«От моего имени группа министров иностранных дел ЕС посетит три страны Южного Кавказа, чтобы подтвердить нашу готовность участвовать в развитии событий в регионе», - сказал Боррелл.

Напомним, что на встрече в Лиссабоне министры иностранных дел ЕС по инициативе Румынии обсудили проблему неурегулированных конфликтов в странах-участницах "Восточного партнерства", включая Грузию, Украину и Молдову, и поддержали расширение участия ЕС в разрешении этих конфликтов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @Mila61979356

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