Грузия обнародовала данные по COVID-19 за 27 июня
В Грузии за сутки выявлено 585 новых случаев коронавируса, выздоровели 953 инфицированных, умерли 11 пациентов. Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
За 24 часа в стране проведено 22 073 теста на коронавирус, в том числе 9 972 экспресс-теста на антигены и 12 101 ПЦР-тест.
Показатели выявления коронавируса в стране составляют: суточный - 2,65%, за последние 14 дней - 2,49%, за 7 дней - 2,33%.
Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 363 522 случая заражения коронавирусом, из которых 349 658 инфицированных выздоровели и 5 266 человек умерли.
Всего вакцинировано 253 988 человек, за минувшие сутки - 2 267 человек.
В карантине находится 40 человек, в стационарах - 2 576 и в клинических гостиницах 598 человек соответственно.
При этом по состоянию на 26 июня в Грузии было выявлено 754 случая коронавируса, выздоровели 438 пациентов.