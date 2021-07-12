В Грузии выявлено 659 новых случаев инфицирования COVID-19
БАКУ /Trend/ - В Грузии за последние сутки выявлено 659 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
От COVID-19 выздоровели 713 человек, скончались - 16.
За последние 24 часа в Грузии проведено 14 200 тестов на коронавирус, в том числе 6 608 экспресс-тестов на антигены и 7 592 ПЦР-теста.
Всего с начала пандемии в Грузии выявлено 377 811 случаев заражения коронавирусом, 359 939 человек выздоровели, 5 468 - скончались.
Всего вакцинированы 303 407 человек, ежедневно вакцинируются в среднем 1 019 граждан.
На карантине находятся 67 человек, в стационаре под наблюдением - 3 740.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)
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