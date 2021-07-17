Глава Евросовета выступит на международной конференции в Грузии

БАКУ /Trend/ - Глава Евросовета Шарль Мишель выступит на 17-й ежегодной Международной конференции в грузинском Батуми 19 июля, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Основной темой форума станет расширение сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами ЕС - Грузией, Молдовой и Украиной.

Президенты Украины и Молдовы - Владимир Зеленский и Майя Санду посетят Грузию 19 июля и примут участие в международной конференции в Батуми.

Форум пройдет в гибридном формате.

Запланирована встреча Шарля Мишеля с президентами Грузии, Молдовы и Украины, после которой состоится пресс-конференция. Глава Евросовета также встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)