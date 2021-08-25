В сентябре в Грузию будет доставлена вакцина Johnson & Johnson

БАКУ / Trend / - В сентябре Грузия получит 50 тысяч доз вакцины Johnson & Johnson, сообщил глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC), передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Препарат, разработанный американским концерном Johnson & Johnson/Janssen, признан Всемирной организацией здравоохранения безопасным и эффективным в обеспечении защиты людей от наиболее серьезных рисков, связанных с COVID-19, включая смерть, госпитализацию и тяжелое протекание болезни.

Препарат Janssen одобрен профильным ведомством Евросоюза и Еврокомиссией, разрешен к применению на территории США. Вакцина прошла экспертизу Европейского агентства по лекарственным средствам (EMEA) и Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США.

При этом для появления иммунитета достаточно одной прививки, а не двух, как в случае с другими вакцинами.

В отличие от вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna, вакцина J&J является векторной, базирующейся на обычном вирусе простуды. Ее также можно хранить в условиях обычного холодильника.

Третья фаза клинических испытаний, в которой приняли участие 44 000 человек в США, Бразилии, Южной Африке показала, что вакцина J&J одинаково эффективна и в отношении людей пожилого возраста, и в отношении молодежи. При этом треть испытуемых была старше 60 лет. После вакцинации не было установлено случаев смерти или госпитализации людей, которым была сделана прививка.

На данный момент в Грузии доступны вакцины Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. Полный курс вакцинации пока прошли 10 процентов взрослого населения.