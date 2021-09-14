В Грузии за сутки выявили более 3 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за минувшие сутки выявлен 3 221 новый случай заражения коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние 24 часа в стране от COVID-19 выздоровели 2 990 человек, скончались - 54.
В Тбилиси за сутки выявили 1 167 случаев коронавируса, Аджарии - 220, Имерети - 498, Квемо Картли - 194, Шида Картли - 279, Гурии - 71, Самегрело-Земо Сванети - 339, Кахетии - 272, Мцхета-Мтианети - 93, Самцхе-Джавахети - 46, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 42.
С начала пандемии в Грузии выявлено 585 036 случаев заражения коронавирусом, из которых 548 951 человек выздоровел, 8 287 - скончались.
На сегодняшний день в стране насчитывается 27 772 активных больных COVID-19.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @Mila6197935
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Казахстан намерен импортировать плодоовощную продукцию из Карабахского региона Азербайджана – вице-министр (Эксклюзив)
Обнародована дата проведения собеседований по приему учителей на работу в учреждения специального образования Азербайджана
В Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева прошла церемония принятия военной присяги (ФОТО)
Предприниматели в аграрной сфере были проинформированы о мерах поддержки Агентства по развитию МСБ Азербайджана (ФОТО)
Решение о возобновлении традиционного формата обучения незначительно повлияет на стоимость аренды недвижимости в Баку – эксперт