В Грузии за сутки выявлено более 2 тыс. новых случаев коронавируса

БАКУ /Trend/ - В Грузии за последние сутки выявлено 2 176 новых случаев инфицирования коронавирусом. От COVID-19 выздоровели 2 838 человек, скончались - 43, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране было проведено 35 400 тестов на коронавирус.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 589 727 случаев инфицирования COVID-19, из них 554 618 человек выздоровели, 8 390 - скончались.

За сутки в Тбилиси зафиксировано 756 случаев инфицирования коронавирусом, в Аджарии – 134, в Имерети – 357, в Квемо Картли – 143, в Шида Картли – 138, в Гурии – 59, в Самегрело и Земо Сванети – 243, в Кахетии – 236, в Мцхета-Мтианети – 58, в Самцхе-Джавахети – 42, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 10.

На сегодняшний день в Грузии насчитывается 26 693 активных больных коронавирусом.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)