В Грузии выявлено более 1,6 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 653 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
В Грузии от COVID-19 за 24 часа вылечились 2 646 человек, скончались - 47.
В стране за сутки проведено 28 553 теста на коронавирус.
С начала пандемии в Грузии выявлено 602 065 случаев заражения коронавирусом, из них 570 443 человека вылечились, 8 711 - скончались.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)
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