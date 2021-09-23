В Грузии выявлено более 1,6 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 653 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В Грузии от COVID-19 за 24 часа вылечились 2 646 человек, скончались - 47.

В стране за сутки проведено 28 553 теста на коронавирус.

С начала пандемии в Грузии выявлено 602 065 случаев заражения коронавирусом, из них 570 443 человека вылечились, 8 711 - скончались.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

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