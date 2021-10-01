В МВД сообщили, что Саакашвили не пересекал государственную границу Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в пятницу утверждал, что вернулся на родину, не пересекал государственную границу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД, передает Trend.

"Он [Саакашвили] не пересекал государственную границу Грузии", - сказала сотрудница пресс-службы МВД.