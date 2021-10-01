Премьер Грузии сообщил о задержании Саакашвили

БАКУ /Trend/ - Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший о возвращении на родину, задержан. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

«Третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили задержан, и он переведен в пенитенциарное учреждение», — заявил он на брифинге, где также присутствовали министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и глава Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили.

Гарибашвили не говорил, о каких-либо подробностях задержания экс-президента, подчеркнув только то, что грузинские правоохранители провели операцию «на высшем уровне». При этом, по его словам, силовики располагали информацией о маршруте передвижения Саакашвили в направлении Грузии из Украины.

«Продолжались соответствующие мероприятия, ведомства работали координированно. Выбрано было такое время и место, чтобы препятствующие задержанию факторы были минимальны», — добавил он, поблагодарив Гомелаури, Лилуашвили и всех сотрудников возглавляемых ими ведомств, которые были подключены к сегодняшней операции.