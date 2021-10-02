Президент Грузии не собирается амнистировать Михаила Саакашвили

Многие сегодня спрашивают меня, собирается ли президент помиловать Михаила Саакашвили, ответ один, простой и окончательный - нет и никогда, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Саломе Зурабишвили поблагодарила правоохранителей за профессионализм и спокойное завершение сегодняшнего дня.

«Для президента страны, конечно, неприятно, когда бывшего президента арестовывают перед камерами, но право и верховенство закона требуют, и все едины перед законом.

Многие сегодня спрашивают меня, собирается ли президент помиловать Михаила Саакашвили, ответ один, простой и окончательный - нет и никогда, потому что я никогда не забуду глаза Ирины Энукидзе. Не забуду глаза тех людей, которые ждали справедливости, но не дождались этого дня, потому что я верна тому духу, который двигал мной, когда я стояла в этом пиджаке, и мы все вместе боролись против режима голыми руками, который нарушал права человека, свободного бизнеса и закон.

Он жертвовал здоровьем и жизнями людей, чтобы сохранить свою власть, так как он принял неприемлемое решение для президента страны, когда он отказался от гражданства. Сегодня, он вторгся на территорию с нарушением государственной границы и закона, тем самым, пытаясь подорвать авторитет государственных правоохранительных структур.

Самое главное, он явно приехал для того, чтобы посеять дестабилизацию в стране, несмотря на все международные советы и предупреждения, которые поступали в последнее время.

Сейчас, пусть закон вступает в силу, начинается новая страница строительства государства», - заявила Саломе Зурабишвили.