Грузия должна быть ближе к ЕС - депутат Европарламента

БАКУ /Trend/ - Грузия должна быть ближе к ЕС, заявил депутат Европарламента Виктор Негреску, сообщает Trend в субботу со ссылкой на грузинские СМИ.

“У нас налажены прочные двусторонние отношения с Грузией. Верим, что сильная демократия приведет к развитию. Мы также верим, что Грузия будет процветать благодаря прочному партнерству с ЕС, его странами - участницами, Североатлантическим альянсом и другими партнерами”, - сказал Негреску.

Он выразил надежду на то, что встреча грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили с депутатами Европарламента будет способствовать развитию отношений Европы и Грузии.

(Автор: Марьяна Амедова. Редактор: Константин Шапиро)