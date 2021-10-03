Вторые туры выборов мэров пройдут в ряде городов Грузии

Вторые туры выборов мэров пройдут как минимум в 20 городах Грузии, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает Trend со ссылкой на Newsgeorgia.ge.

Согласно этим результатам, вторые туры будут назначены в пяти крупнейших городах страны: Тбилиси, Рустави, Батуми, Зугдиди и Кутаиси. Во всех случаях борьба будет продолжаться между кандидатами правящей «Грузинской мечты» и крупнейшей оппозиционной партией страны «Единое национальное движение».