В Батуми обрушилась часть жилого дома (ВИДЕО)

В Батуми на улице 26 мая обрушился жилой дом. По предварительным данным, есть жертвы, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Некоторые очевидцы заявляют, что обрушению дома предшествовал взрыв.

На месте работает спецтехника, мобилизованы скорая помощь и полиция. Спасатели выводят людей из-под обломков.

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Местное издание "Батумелеби" приводит кадры с места событий: