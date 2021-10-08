Ираклий Гарибашвили выехал на место обрушения жилого дома в Батуми
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что в ближайшее время прибудет в Батуми на место трагедии, где рухнула часть жилого корпуса, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
"Государство окажет соответствующую помощь всем пострадавшим. МВД уже начало расследование, которое обязательно установит причины происшествия. Министр внутренних дел уже отправился в Батуми, и я лично выезжаю сегодня же и на месте ознакомлюсь с ситуацией", – говорится в заявлении Гарибашвили.
В Батуми также выехал министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
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